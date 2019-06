Affaire Radio Tefana : "C'est un procès d'intention", pour Oscar Temaru

Les militants, sympathisants et auditeurs avaient répondu à l'appel du Tavini Huira'atira, ce matin, au tribunal administratif de Papeete. Ils étaient près de 300 à s'être déplacés pour soutenir leur leader, et les employés de Radio Tefana, au procès concernant la radio de Faa'a.



Oscar Temaru devait comparaître pour prise illégale d’intérêt par un élu public. Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill, ancien et actuel présidents du conseil d’administration de la radio, comparaissaient, eux, pour recel de biens provenant de prise illégale d’intérêts.

"Qu’il y ait une Justice avec un grand "J," voilà ce que nous voulons, et pourquoi nous sommes là", s'est exclamé le leader indépendantiste en début de journée.



"Ce public, on l’a tous les jours. Radio Tefana, ce sont 24 000 auditeurs chaque jours. Les sondages le montrent", précise Rahiti Buchin, vice président du conseil d'administration. "Si on se reporte à ces sondages, on a le public le plus stable, le plus fidèle. C’est aussi ce public qui est là, aujourd’hui, pour nous soutenir dans ce procès. On va bien s’en sortir parce-qu’on n’a rien à se reprocher. Ca fait plus de 8 ans que Heinui et moi nous sommes dedans, bénévolement. Tous les actes, toutes les subventions que l’on a touché, les mises à disposition de matériel, c’est juste le retour de toutes les campagnes d’informations, du journal qui passe essentiellement sur les lignes rouges, celles qui coûtent le plus cher car elles font le plus d’auditeurs. Chaque années nos comptes sont validés par un cabinet d’audit puis transmis à la CTC. On n’a rien à se reprocher".