Affaire JPK : 20 ans à la recherche de la vérité

15 décembre 1997. Dans la nuit noire, Jean-Pascal Couraud disparaît. Le chargé de communication du maire de Arue de l’époque, Boris Leontieff, et ancien rédacteur en chef des Nouvelles s’évanouit dans la nature. Depuis, celui surnommé JPK n’a plus jamais donné signe de vie.Jean-Pascal Couraud a incarné le rôle de pourfendeur du « système Flosse » pendant de nombreuses années. Rédacteur en chef des Nouvelles de 1987 à 1988, il signe des éditos assassins envers le chef du gouvernement de ses initiales : JPK.20 années ont passé depuis sa disparition. Des années de doutes, de questions, de rebondissements et de mauvaises pistes. Des reportages ont été tournés, des livres ont été écrits sur cette histoire devenue l’affaire JPK.La thèse du suicide, longtemps évoquée, a été écartée. Une enquête pour enlèvement et séquestration suivis de mort a été ouverte en 2004. Trois hommes ont été mis en examen. L’instruction suit son cours.20 ans après, la famille et les amis de JPK espèrent voir jaillir la vérité. Dominique Morvan, porte-parole du comité de soutien et amie de Jean-Pascal Couraud, souffle :« Ce qu’attend le comité et surtout la famille c’est que la vérité soit faite. 20 ans après, vous pouvez imaginer la douleur pour la mère, les fils, la famille… »Tahiti Nui Television replonge en 1997 et revient sur la trace que ce journaliste à la plume acérée a laissé en Polynésie. Le 15 décembre 2017 : l’affaire JPK reste loin d’être oubliée.