Aéroports : la grève se profile chez ADT

Le préavis de grève :

La CSIP dénonce le manque d'effectifs, un malaise "profond du personnel envers la DRH" concernant des suppressions de postes mais aussi des "propos déplacés et méprisants envers les anciens salariés". La CSIP note également des fiches de postes qui ne correspondent pas aux tâches des salariés et des "pressions exercées" pour la signature d'avenants lors de changements des qualifications.Sans accord, la grève pourrait débuter vendredi 9 novembre à minuit dans les aéroports de Tahiti, Raiatea, Bora Bora et Rangiroa.