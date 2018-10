Aéroport : de l’amiante dans la zone de fret domestique

Rédaction Web

Il aura fallu trois ans pour que le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la compagnie Air Tahiti prenne connaissance de l’information. Comme l’ont révélé ce mercredi nos confrères de Polynésie la 1, un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenants de l’amiante avant réalisation de travaux, établi par la société Socotec en 2015, montre après analyse qu’il y a bien de l’amiante sous les dalles de sol souple situées en zone de fret domestique de l’aéroport de Faa’a, et notamment dans le bureau de la direction, la salle de repli et le palier de l’escalier. Toujours selon nos confrères, le CHSCT d’Air Tahiti a dû organiser un comité extraordinaire pour obtenir ledit rapport. Il a ensuite demandé un diagnostic de poussière d’amiante dans la zone de fret, qui serait actuellement en cours de réalisation. Des travaux de réhabilitation devraient débuter en janvier.