Aéroport de Tahiti : le trafic domestique s’envole en 2017

En 2017, le trafic aérien des aéroports exploités par Aéroport de Tahiti (ADT) est en forte hausse. Près de 2 millions de passagers ont été enregistrés. Ce qui représente plus de 77 000 passagers par rapport à 2016.



L’international enregistre une hausse de 1,7 %. Mais c’est le trafic domestique qui marque la plus belle progression avec plus de 5,5%.