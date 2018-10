Aérien : French Bee s'impose devant Air France au 3e trimestre en Polynésie

Record de fréquentation dans les aéroports du fenua. Selon les chiffres communiqués par Aéroport de Tahiti (ADT), la hausse est de 12.6% sur les mois de juillet, août et septembre. Ce qui correspond à 22 000 passagers en plus par rapport au 3e trimestre 2017.



Pour le mois de septembre, on note une hausse de 16% du trafic passagers international avec 8 000 passagers en plus par rapport à 2017. Les mois de juillet (+9,5%) et d'août (+13.3%) enregistrent également de fortes progressions.



La hausse du trafic a été constatée dès Juin (+7.8%) avec l'arrivée de French bee. Aéroport de Tahiti note que "la mise en place de sa 3e fréquence à compter du 21 juin 2018 a accentué l'effet de croissance du trafic international à 2 chiffres en août et septembre".