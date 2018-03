Adoption : la première étude sur le fa'a'amura'a a été publiée

Les femmes qui font adopter un enfant sont donc plus souvent celles des îles éloignées, mais aussi les personnes qui ont le moins de diplôme selon les chiffres de l'ISPF : deux tiers des femmes ayant donné un ou plusieurs enfants à fa’a’amu n’ont aucun diplôme alors qu’elles ne représentent que 39 % des femmes de plus de 45 ans en 2012. Un quart des non diplômées ont donné à fa’a’amu mais elles ne représentent que 13,8 % des femmes de plus de 45 ans.





> Qu'en est-il des femmes qui adoptent ?



Les femmes déclarant recevoir des enfants à fa’a’amu sont elles aussi plus souvent sans diplômes (64 %) que l’ensemble des femmes du même âge (47 %).

À l’inverse si 13,2 % des femmes de plus de 55 ans ont au moins leur BTS, elles ne sont que 5 % à avoir ce diplôme parmi celles qui accueillent à fa’a’amu un enfant.



Les femmes de plus de 55 ans résidant aux Îles Du Vent reçoivent moins d’enfants à fa’a’amu que celles des autres archipels, or c’est aussi aux Îles Du Vent que l’on trouve la population la plus diplômée. Les femmes concernées sont principalement originaires de Polynésie (97 % des accueillantes), en particulier, les femmes originaires des Marquises et des Australes se distinguent avec des taux de 34,4 % et 36,4 % contre 20,9 % en moyenne.

Les taux sont également forts, surtout en regard de la faible taille de ces communautés, pour les femmes originaires d’Océanie (18 %), de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie (11,7 %), des autres COM et DOM (9,6 %) et enfin d’Amérique (9,1 %).