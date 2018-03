Administration : les résultats des concours ouverts à l'assemblée de la Polynésie

Les résultats :

Madame LEMAIRE Élodie

Madame RAUFAUORE Heinarii

Monsieur HALLEREAU Louis

Monsieur BREMOND Teaotea

Madame MANIN Emilia

Madame KITALONG Mareva

Monsieur JOSEPH William

Madame MASSON Jill

Madame LURIA Amandine

Monsieur WINCHESTER Théo

Madame CHANG CHEN CHANG Stéphanie

Madame BRUNET Aurore

Madame ATAI Rumia

Monsieur CHESTOPALKO Yan

Madame THENOT Alexandra

Monsieur PUHETINI Teikitapunuitaipi

Madame GARBUTT Renata

Madame SIMPSON Poerava



Madame LAUGHLIN Leilanie

Madame NOBLE Uraiteata

Madame KAIMUKO Manina

Monsieur TEAHU Ariitea

Les épreuves d’admissibilité se sont déroulées du 18 au 20 décembre derniers dans les locaux de l’Université de la Polynésie française. 815 candidats étaient présents sur les 1380 inscrits. L’ensemble des concours externes et internes comportaient 2 épreuves écrites d’admissibilité et 1 épreuve orale d’admission avec 1 épreuve facultative en langue tahitienne.Ces épreuves avaient pour objectif d’évaluer les qualités rédactionnelles des candidats, leur ouverture d’esprit, leur aptitude à l’analyse et au questionnement, leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel, leur présentation, leur expression orale, leur motivation et leur aptitude à s’intégrer dans une collectivité territoriale.Conformément à la délibération du jury du concours de recrutement de 4 administrateurs en externe et d’1 administrateur en interne, réuni le 1er mars 2018, sont déclarés admis par ordre de mérite, les candidats dont les noms suivent :Sur la liste principale :Sur la liste complémentaire :Sur la liste principale :Sur la liste complémentaire :Conformément à la délibération du jury du concours de recrutement de 2 secrétaires d’administration en externe et d’1 secrétaire d’ administration en interne, réuni le 28 février 2018, sont déclarés admis par ordre de mérite, les candidats dont les noms suivent :Sur la liste principale :Sur la liste complémentaire :Sur la liste principale :Sur la liste complémentaire :Conformément à la délibération du jury du concours de recrutement d’un technicien micro- informatique réuni le 28 février 2018, sont déclarés admis par ordre de mérite, les candidats dont les noms suivent :Sur la liste principale :Sur la liste complémentaire :