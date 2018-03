Emission présentée par Alessandra Sublet.



Le concept : Les invités, des chanteurs, acteurs, romanciers, philosophes ou politiques. vont se dévoiler en disant toute la vérité et se prêter à des actions inédites. Pour révéler leur vraie personnalité, ils vont devoir se livrer avec sincérité et dans la bonne humeur au délicat exercice d' " action ou vérité ", le plus simplement du monde. Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir des pans de la vie de nos invités qu'ils ne connaissent pas forcément.



" ACTION OU VERITE " : On y a tous joué !

Maintenant c’est au tour des personnalités. Vont-ils aller jusqu’au bout ?