Accusé d’atteinte sexuelle sur sa nièce, il invoque l’amnésie à la barre

Rédaction web avec Sam Teinaore

« J’ai juste fait un câlin à ma nièce. » Ce mardi, un homme de 31 ans était jugé par le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle sur sa nièce de 10 ans. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 au 10 juin dernier.A la barre, le prévenu a joué la carte de l’amnésie. De cette nuit-là, il dit « ne plus se souvenir » et « avoir beaucoup bu ». Pourtant. L’homme est soupçonné d’atteinte sexuelle sur sa nièce de 10 ans.« Dans la déposition elle explique que vous avez essayé de mettre « votre zizi dans sa bouche » », a précisé le président du tribunal. « Si elle le dit c’est que ça doit être vrai », réplique le mis en cause.Ce dernier a subi un examen psychologique. Le médecin a conclu à un risque très élevé de suicide chez le trentenaire qui serait dû au sentiment de honte. L’amnésie, elle aussi, pourrait s’expliquer par la honte ou l’alcool.L’homme de 31 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis et mise à l’épreuve, obligation de soins et de travailler pour indemniser la victime. Des indemnités qui s’élèvent à 500 000 francs.A ces peines s’ajoute l’interdition d’entrer en contact avec la victime et de se présenter à son domicile.La fillette de 10 ans a elle aussi subi un examen psychologique. D’après le médecin, elle ne serait pas troublée par cette agression.