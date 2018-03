Accidents : vos solutions pour responsabiliser les usagers de la route

Pour tenter de responsabiliser les usagers de la route, les internautes proposent de "faire comme en Grande-Bretagne, mettre des caméras partout" ou encore de "rendre publiques les condamnations au tribunal".Le haut-commissaire a réagi la semaine dernière via un communiqué. "Ce bilan est révoltant, car il s’inscrit alors qu’une mobilisation plus forte que l’an passé des gendarmes et des policiers a été décidée dès le 1er janvier", écrivait René Bidal. "La route n’est pas un terrain de jeu, les véhicules sont potentiellement des armes et certains, lorsqu’ils conduisent, ont toujours "le doigt sur la détente"".Pour éviter les accidents, la meilleure solution est bien sûr de respecter le Code de la route. Mais quelques conseils / rappels peuvent aussi aider :- Ne pas décrocher son téléphone- Respecter les distances de sécurité- Ne pas céder à l'agressivité au volant- Vérifier ses rétroviseurs- S'efforcer de maintenir une vitesse constante- Etre attentif aux intersections