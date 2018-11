Accident mortel à Papara : le conducteur en cause devant la justice

Rédaction web

Le conducteur à l’origine de l’accident qui a causé la mort de sa femme et de ses deux enfants dans un accident de la route le 28 octobre à Papara, alors qu’il avait bu, a été présenté à un juge d’instruction en fin d’après-midi. Il a été mis en examen pour homicides involontaires. Il a toutefois été laissé libre, sous contrôle judiciaire.L’homme avait perdu le contrôle de son pick-up dans un virage au PK 33. La voiture s’était retournée. Aucun des occupants du véhicule n’avait mis sa ceinture de sécurité.L’homme avait été seulement blessé dans l’accident, mais son épouse, et ses deux enfants âgés de deux mois et deux ans et demi n’avaient, eux, pas survécu.avec J-B. C.