Accident mortel à Bora Bora : la fille de la victime lance un douloureux message de prévention

Une septuagénaire qui traversait la route, samedi soir à Nunue, sur l’île de Bora Bora, a été fauchée par un véhicule. La victime est décédée sur place, portant à 7 le nombre de morts sur les routes depuis le début de l’année.La cause de l’accident reste à déterminer. Des dépistages d’alcoolémie ont été effectués sur la victime et le chauffeur. Les résultats sont attendus en début de semaine.Peu de temps après l’accident, la fille de la victime a partagé sa peine ainsi qu’un message de prévention à l’attention des usagers de la route dans une vidéo de 5 minutes tournée en Facebook Live."Ça fait une heure que j’ai perdu ma maman parce qu’elle a été fauchée par une voiture, un choc frontal, a-t-elle expliqué. Je fais ce direct pour sensibiliser la population. Peu importe où vous vous trouvez, soyez prudents sur la route, parce que ma maman n’a rien demandé. Elle a perdu sa vie ce soir.""Mea ma, ça peut vous arriver à tous de perdre quelqu’un comme ça, a-t-elle poursuivi avec émotion. Elle était défigurée, cassée de partout, c’est pour vous dire à quel point un choc peut être mortel. Ce qu’a vécu ma maman, je ne le souhaite à personne. (…) C’est une leçon pour tout le monde, c’est vraiment important, il faut qu’on fasse attention sur la route. Peut-être que je vais pouvoir faire passer un message à travers ce que je vis ce soir", a-t-elle conclu.Seize heures après sa publication, sa vidéo a été vue plus de 40 000 fois et partagée par près de 2500 personnes.