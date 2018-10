Accident de Papara : le conducteur était alcoolisé

B.P.

Selon nos informations, l’homme qui a perdu le contrôle de son pick-up au PK33 dimanche soir présentait un taux d’alcool dans le sang supérieur au taux légal autorisé.Après avoir percuté un terre-plein, la voiture s’est retournée, provoquant la mort de sa compagne et ses deux enfants âgés de deux mois et deux ans et demi. Aucun des occupants de la voiture n’avait mis sa ceinture de sécurité.Après l’enfant de 11 ans fauché mortellement samedi à Tiarei, c’est un week-end noir sur les routes polynésiennes qui vient de s’achever. Depuis le 1janvier, 30 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua. C’est déjà six de plus que sur toute l’année 2017. Interrogé ce lundi par Tahiti Nui Télévision, le haut-commissaire René Bidal a annoncé un renfort des contrôles le week-end, notamment en soirée.