Accident au Tahara'a : une voiture sur le toit

Rédaction web avec Laure Philiber

Un accident a eu lieu ce mardi dans la montée du Tahara'a. Aux alentours de 8 heures, un véhicule a terminé sa course sur le toit dans le premier virage, côté Arue. Il semble que le conducteur ait perdu le contrôle de son véhicule, un 4X4 à benne.On ignore les causes de cet accident assez spectaculaire qui n'a pas fait de blessé grave. La circulation est restée bloquée quelques minutes mais les pompiers, les policiers municipaux et gendarmes sont rapidement arrivés sur place.Le véhicule, qui s’est retrouvé encastré côté montagne a été remorqué.