Accident à Tatakoto : 4 ans de prison dont 2 avec sursis pour le responsable

Bien que tout l’accable, le chauffard refuse de reconnaître qu’il est le seul responsable du drame survenu le 24 août dernier sur l’atoll de Tatakoto. Après avoir passé une partie de la journée à enchaîner bières et komo, il avait pris la route avec trois de ses proches pour se réapprovisionner en alcool. Sur le chemin, il avait décidé de reproduire le film « Fast and Furious » en appuyant plus que de raison sur l’accélérateur. Et ce qui devait arriver arriva... Une sortie de route et un choc violent contre un cocotier. Son jeune cousin de 19 ans qui se trouvait dans la bene du pick-up a alors perdu la vie.



Mais à la barre, le prévenu a assuré qu’il n’avait pas tant bu que ça et qu’il ne roulait pas à vive allure et d'ajouter : "Le maire conduit en état d’ivresse donc tout le monde conduit en état d’ivresse. Personne n’applique la loi -à Tatakoto". Il a même laissé entendre qu’un Tupapau aurait pu l’avoir perturbé au volant et qu'il n'était donc pas totalement responsable. Des choses insupportables à entendre pour les proches de la victime.