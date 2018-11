Abeilles en danger : le miel de Taha'a contaminé par la loque américaine en vente à Raiatea

Jessica Doucet-Tuahu avec Jeanne Tinorua

Et pourtant, depuis la suspicion de la loque américaine à Taha'a le mois dernier, un arrêté interdit le transfert de miel, de matériel ou d'abeilles d'une île infestée vers une île saine. C'est le cas pour Taha'a et Raiatea. "Il était urgent de prendre cet arrêté puisque si on laisse partir des produits infectés vers des îles saines, on risque d'étendre cette maladie à l'ensemble des îles de la Polynésie" explique Hervé Bichet, directeur de la direction de la biosécurité.La chambre de l'agriculture va lancer une enquête pour repérer la loque américaine sur l'ensemble des îles Sous-le-Vent. En attendant, Olivier Schmiechen souhaite la création d'une indication géographique protégée (IGP) pour l'apiculture polynésienne, un label pour préserver les abeilles de Marquises, des Tuamotu et de Raiatea.