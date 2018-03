ATN dévoile les cabines du Tahitian dreamliner

ATN va se doter de cinq Airbus 340-300. La sortie de cette nouvelle flotte débutera en novembre prochain et se terminera en septembre 2019. Ce changement coïncide avec les 20 ans d’exploitation de la compagnie au Tiare.



Une nouvelle classe Moana premium sera disponible. ATN assure que les sièges de ce nouvel appareil sont plus confortables « avec un plus grand espace pour les jambes ».



Les deux cabines Moana economy totalises 232 sièges « spécialement conçus pour les voyages long-courrier et organisés en neuf de front ».



En ce qui concerne la classe Poerava business, des sièges convertibles en lit seront introduits.



La cabine sera équipée de 30 sièges disposés sur 5 rangées en configuration 6 de front (2-2-2).



« Les nouvelles cabines Dreamliner seront entièrement relookées pour représenter la Polynésie de la plus belle manière possible. »