APF : un ruban rouge pour soutenir la cause des femmes

Certaines représentantes à l’assemblée de Polynésie française ont souhaité que les débats autour de la PSG n’étouffent pas la journée internationale de la femme, ce jeudi.Nicole Sanquer s’est exprimée en début de séance pour déclarer " Si le chemin parcouru en faveur de la liberté et de l’égalité des femmes polynésiennes est indéniable sur les terrains de la santé, de la formation, de l’éducation, du droit de la famille et de la liberté, il reste un combat à mener sur le champ de l’égalité salariale et professionnelle. "Dénonçant les injustices et discriminations dont sont victimes les femmes, notamment en Polynésie, elle et d’autres élues, de la majorité et de l’opposition, portaient ruban rouge." Nous rejoignons l’esprit du mouvement national de grève des femmes pour l’égalité professionnelle et l’égalité salariale. Nous voulons surtout manifester par cette grève contre les injustices et violences faites aux femmes chez nous en Polynésie.Les affaires du pays requièrent notre présence à l’Assemblée ce jour (vote du projet de loi sur la réforme de la PSG NDLR). Alors, nous porterons le brassard de couleur rouge pour afficher notre adhésion à ce mouvement de grève solidaire pour l’égalité avec les hommes. Nous ne demandons rien de plus que ce qu’ils ont, mais nous refusons d’avoir moins que ce qu’ils ont.Notre indemnité de ce jour sera versée à une association qui abrite et recueille les femmes polynésiennes victimes de violence et d’exclusion sociale en témoignage de notre solidarité."