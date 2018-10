A vos baskets prêts cuisinez !

100% FENUA - « À vos baskets prêts, cuisinez ! » est une télé-réalité, composée de 50 épisodes. Chaque numéro met en scène trois candidats. Chaque semaine, à tour de rôle, ils vont animer une séance de sport originale et fun, puis préparer un dîner sain. A l’issue du repas, il sera noté par les deux autres candidats sur 10 ! Lorsque chaque candidat est passé, celui qui obtiendra la meilleure note remportera le titre de meilleur « Coach Cuisinier ». A la clé, le Coach Cuisinier recevra un bon d'achat de 40 000 francs offert par un magasin de sport.



Cette semaine, le trio est toujours composé de Valérie, Robin et Mia. Et c'est au tour de Robin de coacher et cuisiner !



Produit par la Direction de la Santé et réalisé par Rainui Teriirere