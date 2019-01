"A vos baskets prêts cuisinez !" du 30 janvier

« À vos baskets prêts, cuisinez ! » est une télé-réalité, composée de 50 épisodes. Chaque numéro met en scène trois candidats. Chaque semaine, à tour de rôle, ils vont animer une séance de sport originale et fun, puis préparer un dîner sain. A l’issue du repas, il sera noté par les deux autres candidats sur 10 ! Lorsque chaque candidat est passé, celui qui obtiendra la meilleure note remportera le titre de meilleur « Coach Cuisinier ». A la clé, le Coach Cuisinier recevra un abonnement d'un mois à une salle de sport !



Cette semaine, le trio est toujours composé de trois amis: Mélanie, Benjamin et Samy ! C'est Samy qui sera le dernier candidat de notre trio. Qui remportera le titre de coach de la semaine ?



Produit par la Direction de la Santé et réalisé par Rainui Teriirere