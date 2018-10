À la marina de Papeete, les poissons se meurent

Rédaction web

Le port de Papeete a précisé que des analyses étaient en cours afin de "déterminer les causes de cette mortalité car les pollutions étouffent les écosystèmes (coraux et poissons) et impactent durablement l’environnement marin. Préserver la marina de Papeete, c’est aussi créer une interface entre la ville et le port en faisant découvrir aux polynésiens les familles de poissons et les colonies de coraux qui y vivent et une nurserie pour repeupler le port💧🌊. Agissons ensemble !".Cela fait déjà plusieurs mois que les internautes se plaignent de ces "aquariums". Contacté par la rédaction concernant les analyses, ainsi que sur la taille de ces parcs à poissons et sur l'avenir de ces poissons, la direction du port autonome a expliqué pour le moment ne pas souhaiter s'exprimer et que l'affaire était gérée en "interne".