À la découverte du Tahitian Dreamliner à Paris

À peine débarqué sur le sol européen, le Tahitian Dreamliner invitait à un voyage bien particulier à Paris. Malheureusement, pour les 300 passagers triés sur le volet, le nouveau Boeing n'est pas reparti vers Tahiti, mais restait au dessus de la France hexagonale.



Un vol découverte de 3 heures avec un objectif est clair pour la compagnie : montrer l’un des 4 avions qui composera sa flotte pour les 20 ans à venir. "Le premier plaisir ce de voir la réaction des passagers, des gens qui sont à bord. De voir leur étonnement, leur plaisir, leur sourire... C'est toujours un grand moment, et on ne s'en lasse jamais. On est avec nos partenaires, les gens qui nous aident depuis 20 ans, et qui ont fait aussi un peu ce qu'Air Tahiti est devenu. C'est important" explique Michel Monvoisin, PDG d’Air Tahiti Nui.