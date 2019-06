À la découverte des plantes dépolluantes aux Floralies de Tahiti

Reportage Tamara Sentis

Aujourd’hui on recense plus d’une cinquantaine de variétés, plus ou moins efficaces et surtout, plus ou moins adaptées à certaines molécules. "Il faut savoir aussi les différents composés qu'elles absorbent le mieux et évidemment ces composés vont se trouver répartis de façon inégale dans la maison. Le monoxyde de carbone sera plus présent dans la cuisine ou la salle de bain. Par contre tout ce qui sera composé organique volatil type formaldéhyde, tout ce qui est colle, cirage, ce sera plus le salon, des endroits où il y a des meubles, où on a entreposé des choses", explique le spécialiste.Pour en savoir plus sur les propriétés ce ces plantes, les mama vous attendent aux floralies jusqu’à dimanche soir.