À la découverte des métiers militaires à bord du Bougainville

C’est un partenariat fort entre une unité militaire et une classe de collège. En Polynésie, il y a 11 classes de défense et de sécurité globale. Et désormais, elles peuvent monter à bord d’un bateau de la marine. Jeudi 17 janvier, sur le lagon de Hitiaa, élèves et militaires ont vécu un moment historique et symbolique.



Après une présentation du navire, les élèves ont participé à des ateliers sur les corps de métiers militaires. "On a un lien très fort avec le collège de Hitiaa car c'est la baie dans laquelle le célèbre explorateur français, Louis-Antoine de Bougainville, a mouillé pour la première fois. C'est un grand plaisir pour nous car c'est un lien très fort qu'on établit avec une classe de défense ici. On va pouvoir resserrer les liens entre les marins du Bougainville et les élèves de la classe pour leur transmettre nos valeurs, leur montrer ce qu'est le monde des marins, et pouvoir peut-être, susciter des vocations chez eux" a expliqué le commandant Owen O’Neill, capitaine de Corvette.