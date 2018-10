À la découverte des métiers de la sécurité

Rédaction web avec Tamara Sentis et Jeanne Tinorua

Pour la première fois, les forces armées et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse participeront à ces rencontres.Outre la découverte de leurs métiers, ces différents intervenants délivreront des messages de prévention et feront des démonstrations des équipements déployés lors de leurs interventions sur le terrain. De nombreux stands proposeront des animations sur les thématiques suivantes : risques climatiques et mise en sécurité des populations (bonnes pratiques) ; sensibilisation aux gestes qui sauvent ; sécurité routière ; sécurité en mer ; prévention des atteintes aux biens ; métiers de la sécurité, volontariat et réserve citoyenne.René Bidal, Haut-commissaire de la République en Polynésie française était également présent pour cette première journée de rencontres : "C'est un moment où l'on vient au contact des gens qui protègent nos concitoyens. C'est important de pouvoir rencontrer une fois par an ces hommes et ces femmes qui, au quotidien, sont là pour les protéger. Et cette proximité permet aussi de susciter des vocations auprès des jeunes".