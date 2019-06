À la découverte des ignames de Taputapuatea

45 ans qu'ils travaillent dans le secteur primaire, et à les regarder faire, papa Hiomai, 76 ans, et sa femme Ethel n'ont rien perdu de leur passion. Le couple cultive de tout et sans modération : bananes, patates douces, ananas, taros, papayes, pastèques... la liste est longue. Des produits qui leur apportent force et vigueur. "J'ai 77 ans et je suis toujours en forme parce que j'essaie de manger le plus possible végétarien" confie Ethel Teriihaunui, agricultrice.



Outre les produits destinés à la commercialisation, certains ont droit à un traitement de faveur : les ignames. On les appelle aussi les géants de la terre. Ils sont bichonnés du début, jusqu'à leur sortie de terre : "Il faut travailler à la main et y aller doucement pour ne esquinter l'igname. Ce n'est pas un travail facile à faire. Il faut le faire avec amour" nous dit mama Ethel.