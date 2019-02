À la Saint-Valentin, les fleurs ont toujours autant de succès

À



Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau-Cordette

Et comme toujours, il y a les éternels romantiques, comme ce couple pour qui la Saint-Valentin est une fête importante :"Je trouve que c'est le plus beau jour de l'année. On est ensemble depuis un an et deux mois. C'est important d'être accompagné.deux dans la vie, on avance mieux. J'ai pris un jour de repos exprès" confie Mini.La Saint-Valentin est en tous les cas une fête très attendue par les commerçants. Surtout au marché de Papeete où les prix sont les plus compétitifs. Chacun peut choisir de faire plaisir sans avoir à se ruiner. "Aujourd'hui, les gens ne regardent pas que les roses, mais aussi les autres fleurs. Donc nous pouvons travailler les orchidées, les Gerbera... et proposer plusieurs prix" explique Mata Tuhakamaru, vendeuse au marché.La rose rouge reste la reine de la Saint-Valentin, symbole ultime de l’amour et de la passion.