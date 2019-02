À la Presqu'île, un spectacle de magie offert à 500 enfants

Il régnait une grande effervescence vendredi 8 février en fin de journée à la salle omnisports de Vairao. Près de 500 enfants venus des communes de la Presqu'île sont venus assister à un spectacle organisé en leur honneur par le Rotary Club de Taravao.



"C'est une grande manifestation pour les enfants défavorisés de la presqu'île. Nous avons affrété des bus et on attend 500 enfants. Le spectacle est organisé en deux parties. D'abord, nous aurons des sketchs comiques avec Matez ainsi que de la chanson avec la petite Meleana Tutairi qui a participé à Pakiki Kids, puis, en fin de soirée, nous aurons de la magie avec Will Spade du Tahiti Magic Show et Max Le Riochet, champion de France de magie" explique Gérard Loiseau du Rotary Club.



Ce spectacle était l'occasion pour les enfants de sortir un peu de leur train-train quotidien et pour cela, rien de mieux que de rire à gorge déployée devant les pitreries de Matez qui faisait son grand retour sur scène.