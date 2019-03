À l'hippodrome de Pirae, on forme désormais les jockeys de course

En Polynésie aujourd’hui, moins d’une dizaine de jockeys sont qualifiés pour faire de la course. Pourtant, de nouveaux chevaux sont arrivés de Nouvelle-Zélande, et d’autres vont bientôt naître dans l’élevage de Mataeia. C’est la raison pour laquelle l’Association Hippique souhaite former de plus en plus de cavaliers à devenir jockeys.



"On renoue un peu avec le passé de l'association où avant il y avait de nombreuses courses, avec plus de 10 chevaux au départ. (...) Actuellement, on arrive à mettre 5-6 galopeurs en course. Notre challenge cette année, c'est d'arriver à avoir au moins 9 partants dans une course de galop" déclare Remy Guilbert, moniteur d’équitation et ancien cavalier professionnel.