À Tahiti, les policiers font partie des meilleurs motards français

Ces deux dernières semaines, accompagnés par des formateurs venus spécialement de France, les 8 policiers municipaux à moto de Tahiti se sont exercés aux manœuvres délicates qu’ils peuvent rencontrer dans l’exercice de leur profession. Dextérité, équilibre et coordination étaient au programme de cette formation, organisée par le centre de gestion et de formation en partenariat avec les unités de formations de la police nationale.



"Cette formation est vraiment exactement la même que celle dispensée pour les policiers municipaux de France" précise Pascal Bruat, formateur au centre national de formation des motocyclistes de la police nationale. "On a été agréablement surpris de leur niveau. (...) Ils sont plutôt très bons. C'est la première fois que l'on a ni casse moto ni blessés" ajoute-t-il. En effet, comme il le rappelle, les mutoi de Tahiti font partie des meilleurs motards français.