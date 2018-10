À Rikitea, les élèves mobilisés pour la santé

Rédaction web avec Ruamutu Vanaa

Malgré leur jeune âge, les enfants étaient très impliqués : "Nous avons marché et en même temps nous faisions des poses en dansant. Nous étions tous habillés de rose pour symboliser la lutte contre le cancer du sein. (...) Il y a quand même beaucoup de femmes qui meurent à cause de ça", témoigne un élève.La journée s’est terminée par une grande zumba et des rencontres de football et volley.