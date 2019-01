À Raiatea, une dizaine d'habitations privées d'eau

Bloqués par des engagements bancaires et prisonniers d'une situation qui les dépasse, les co-propriétaires ne savent aujourd'hui plus vers qui se tourner. "On a prévenu le lotisseur et il ne répond pas. On se sent abandonné" se lamente Grégory.



"Quand on s'adresse à l'urbanisme, on n'a pas de réponse. Quand on s'adresse au ministère dont il dépend, on n'a pas de réponse non plus. Il n'y pas d'encadrement de normes puisqu'il n'y a pas de réglementation. On est dans un faux lotissement donc les règles de l'urbanisme sont passées à la trappe. C'est sensiblement à nous de nous débrouiller en fait aujourd'hui" précise Lionel.