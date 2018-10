A Raiatea rien ne se perd tout se transforme

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

En confiture, en boisson énergisante, mixé ou en poudre, ces produits transformés, ont véritablement conquis le palais des visiteurs de ce marché du terroir. "On ne connaissait pas la confiture ananas gingembre par exemple qui est excellente. J'ai découvert plein de produits, et j'adore.", confie Olivier, un visiteur.Des plaisirs gustatifs qui permettent désormais de retrouver des saveurs, même hors saison. Une méthode de travail qui limite surtout le gaspillage. "Il y avait trop de gaspillage, explique Valentine Lachaux, une exposante, mais petit à petit, il y a une prise de conscience et on commence à faire de la transformation comme de la confiture ou du chutney."Monia Temaurioraa Tehuritaua est également dans la transformation et elle présente quelques-unes de ces préparations. Des achards de légumes bio, du tartare d'algues, des achards de poisson à la purée de piment vanillé, de quoi faire saliver.Mais là n’est pas le but. L’objectif est de montrer qu’en Polynésie, il y a un fort potentiel de production en bienfaits et en nourriture. "Nous sommes à presque une vingtaine de fruits et légumes bio, mélangés par pot. Tout est cru. Le seul contact avec la chaleur, c'est pour la stérilisation." "C'est très savoureux et je pense qu'avec du poisson, ce sera super." assure un visiteur, goûtant l'une des préparations de Monia.Cette exposition-vente permet aux petits producteurs d’écouler leur surplus de production et pour les consommateurs de découvrir des saveurs toujours plus originales. A en croire les exposants, cette formule est une réussite et devrait être reconduite au moins deux fois par an.