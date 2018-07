A Raiatea, les voiliers deviennent la cible des voleurs

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Nourrices à essence, manivelles de winch, défenses : les voiliers de plaisance sont de plus en plus visités aux Iles-Sous-le-Vent. A Raiatea, une plainte a été déposée. Certains propriétaires sont découragés par ces vols à répétition et décident de quitter la Polynésie française plus tôt que prévu.Christian Emery, prestataire touristique et membre de l’Association des professionnels hauturier et lagonaire de Raiatea, est outré. Il souligne : " Ces tours du mondiste arrivaient de Moorea et Huahine où ils avaient subi ces mêmes désagréments. Soit par des faits de vols, soit par du racket, lorsqu’ils laissaient leur annexe sur un point et on venait leur réclamer de l’argent pour rester au mouillage."Pour le professionnel, ces actes ne peuvent que nuire au tourisme en Polynésie. " Sur les réseaux sociaux, ils (NDLR : les plaisanciers) font part de leurs mésaventures, ils ne donnent pas une bonne image de la Polynésie. A l’international, cela n’est pas bon. "