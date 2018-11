À Papeari, l'installation du nouveau directeur du centre pénitentiaire de Tatutu

Ce poste est un défi de taille pour Daniel Willemot, qui doit coordonner ses efforts en prenant en compte les spécificités polynésiennes et la modernité de l’établissement : "C'est aussi une réussite sur le plan architectural. (...) Et parmi tous les atouts de cet établissement, les personnels en constituent la richesse principale" .



La prison de Papeari est le centre de détention le plus récent de tout le parc français. "C'est un établissement qui répond aux normes pénitentiaires et qui offre des conditions d'hébergement et d'activités appréciables pour les détenus. L'établissement a également mis en place le programme Respecto. Il y a plus de 25 heures d'activité chaque semaine par détenu" ajoute Muriel Guégan, directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’Outre-mer.