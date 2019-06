A Pamatai, une maison de retraite sur le modèle des structures de métropole

Une maison de retraite pensée pour ses résidents : passages élargis, appels malades dans les douches et près des lits, mais aussi revêtement des sols pour éviter les chutes, et cuisine faite maison. Tout a été prévu. De larges espaces de vie ont également été aménagés, car c'est avant tout l'humain qui est au coeur du projet, selon le directeur. "Ici ce n'est ni chez moi ni chez l'équipe. On est chez les résidents et on vient travailler chez eux. C'est à nous de nous adapter à leurs habitudes. On lance la structure de manière progressive et lente afin que nos résidents prennent leurs marques, que notre personnel prenne ses marques et que tout se passe pour le mieux. On ne veut pas que ce soit une usine."



Pierre est l'un des sept premiers résidents. Ce retraité de l'OPT se sent déjà comme chez lui : "Les hommes de maison sont gentils et prévenants. C'est ma deuxième famille !"