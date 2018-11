À Moorea, les matahiapo ont une bonne connaissance de leurs besoins

Rédaction web

Selon les prévisions de l'Institut de la statistique de Polynésie française, les personnes âgées représenteront 17% de la population en 2027. Un vieillissement de la population qui est en partie lié aux progrès de la médecine, mais aussi à l'évolution globale des facteurs influençant la santé des individus. En effet, de nombreux travaux de recherche en santé publique et en sociologie indiquent que la promotion de la bonne santé de la personne âgée permettent un maintien de l'autonomie le plus longtemps possible.Le service de santé de Moorea et l'association Partage Santé Pacifique, en collaboration avec les services de la Direction de la santé et l'association "Te ati Matahiapo nui no Aimeho nei", ont mis en place de 2016 à 2018, un programme expérimental de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de Moorea. Par ailleurs, une enquête a été effectuée auprès de l'ensemble des personnes âgées du district d’Afareaitu afin de connaitre leur représentation de la santé et l'expression de leur besoins.Ces travaux ont permis de mettre en évidence que les personnes âgées avaient une bonne connaissance de leurs besoins, de leurs limites, des bienfaits d’une alimentation saine et de la pratique d’exercices cognitifs ou physiques, qui restent très positivement influencés par les apports de la culture polynésienne. Il a pu être constaté également que les personnes âgées étaient bien souvent peu associées aux décisions ou prises en charge les concernant.