À Makatea, le vertige de la via ferrata

Il n y a, a priori, aucune raison de mettre un pas l'un devant l’autre, au-dessus du vide... si ce n’est pour partir à l’assaut de l’unique via ferrata de Polynésie, à Makatea. Taillé dans la roche, le parcours est un mélange de randonnée et d’escalade le long d’une échelle métallique et de câbles. Yannick Efimoff, technicien cordiste, est là pour rappeler les règles de sécurité : "On a une ligne de vie qui suit le parcours tout le long et on a deux longes. Ce qui permet d'être toujours longé d'un côté quand on se décroche pour passer les différents relais. La consigne, c'est surtout de ne jamais détacher les deux mousquetons à la fois".De nombreux participants à la Makatea Vertical Adventure s’initient pour la première fois à la via ferrata. Et dès le début de l’ascension, un sentiment d’aventure envahit les novices. "On peut vraiment découvrir les hauteurs de Makatea. Franchement, c'est juste excellent de pouvoir faire du tourisme autrement (...) C'est quelque chose que je n'aurai jamais imaginé vivre en Polynésie" confie Maeva Li, l'une des participantes.