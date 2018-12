À Mahina, des stages de surf éco-responsables pour les enfants

Il y en a qui passent leurs vacances devant les dessins animés, et d'autres qui se jettent à l'eau dès 8 heures du matin ! Grâce à Romain Bécouarn, leur moniteur de surf, des enfants apprennent chaque jour à dompter les vagues de Mahina. Les plus jeunes restent en bord de plage tandis que les plus aguerris travaillent leurs manœuvres dans l’eau plus profonde.