A Hawaii les papio sont gratuits si on parle la langue

Rédaction web avec Matahi Tutavae

Les manèges sont ouverts à tous, mais ceux qui parlent le hawaiien peuvent entrer dans le parc gratuitement. 4 000 billets sont offerts sous réserve de le demander en hawaiien. "Dès leur arrivée, nous les invitons à demander des billets en hawaiien, si ils arrivent nous leur offrons l’entrée, c’est notre manière de les remercier de participer à la revitalisation de notre langue." explique Manako Tanaka, l'un des volontaires.Comme lui, ils sont près de 250 locuteurs hawaiiens, qui animent bénévolement les stands et les différentes attractions dans leur langue maternelle. "Nous avons invité des élèves et anciens élèves issus des écoles hawaïennes à venir prêter main forte aux forains" précise Kalehua Krug, éducateur spécialisé.Le ministère de l’éducation local et les forains sont à l’origine de cet évènement inédit. Objectif : encourager les locuteurs et les étudiants à communiquer dans leur langue en dehors des salles de classes et des évènements culturels. "Les propriétaires sont issus d’une famille hawaiienne, la famille Fernandez, ils souhaitent que notre langue soit parlée plus souvent et partout. C’était une occasion rêvée. Cela nous a pris 3 à 4 mois pour organiser cela et inviter des personnes qui parlent le hawaiien à venir au carnaval" raconte Kau’i Sang, directrice de l’office en charge de l’éducation hawaiienne.Il y a 30 ans moins de 1 000 personnes parlaient couramment le hawaiien ; La plupart des parents présents ce soir ont appris à parler dans leur langue maternelle à l’une des écoles où l’enseignement se fait uniquement en hawaiien.