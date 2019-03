À Faaite, la chasse aux crabes des cocotiers

Pendant près de deux heures, les chasseurs pistent les moindres recoins du motu susceptibles d'abriter les kaveu. Il faut parfois ramper à quatre pattes à travers la broussaille et les coraux de feo.



Ce n'est que plus tard dans la nuit que les chasseurs viennent contrôler si la pêche a été bonne, et parfois, leur famille les accompagne : "Lorsque vous descendez à plusieurs au rahui, c'est bien. Au moins, tout le monde peut aller au kaveu. Bon, après cela dépend de la forme de chacun parce que le départ est à minuit, et souvent, quand vous les réveillez, personne ne bouge" poursuit Leon Hauata.