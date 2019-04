À Bora Bora, on surfe les vagues en V6

Rédaction web avec André Vohi

Pour affermir le mental, muscler les organismes et surtout travailler la force des bras, les jeunes rameurs de Bora Bora, du moins ceux qui font partie des meilleurs de l’île, s’entraînent avec un bout de PVC installé sous la pirogue. Son but, freiner le va’a et rendre l’entraînement plus difficile. Mais une fois les courses terminées, tous cherchent à s’amuser en surfant les vagues des bateaux.Surfer en V6 procure une sensation magique que le rameur recherche à chaque sortie en haute mer. On l’oublie souvent, mais le va’a est aussi un sport de glisse, tout comme le surf ou le body board.Mais même durant ces moments de relâchement, ces jeunes de Bora Bora apprennent à améliorer leur technique. Ce genre de sessions les prépare pour la Hawaiki Nui Va’a.