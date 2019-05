À Amanu, la fermeture provisoire de la poste pose problème

Rédaction web avec Brandy Tevero

"C'est une grosse problématique pour la population sachant qu'elle a des prêts à la banque. Ils ne peuvent pas déposer de l'argent sur leur compte et la banque va les sanctionner (...) Et même les magasins ont de l'argent à déposer sur leur compte pour les goélettes qui doivent partir la semaine prochaine (...) On a été informés seulement vendredi, quand la postière a affiché que la poste était fermée. J'ai appelé le chef de la poste qui m'a dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un pour remplacer notre postière qui est en congés pendant 2 semaines, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun retour de leur part. (...) On ne comprend pas pourquoi il n'y a personne pour la remplacer" explique François Takamoana qui est le plus jeune de Tavana de Polynésie.