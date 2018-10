8e Carrefour de l'emploi public : recrutement dans les métiers de la sécurité en 2019

Rédaction web avec Sophie Guebel et Esther Parau Cordette

Les pompiers étaient également présents. Une grue s'élevait dans le ciel pour montrer les techniques d’une lance à eau. À leur tour, les étudiants ont pu s’essayer à la manœuvre et déjà des vocations sont nées : "Il faut aimer ce métier, il faut être passionné. Il ne faut pas avoir le vertige et avoir une bonne condition physique" explique Carl Tauru, adjoint chef de centre de la caserne des pompiers à Papeete. Et certains se projettent déjà : "Je m'imagine déjà là, avec la lance, en attendant de pouvoir monter à l'étage pour sauver des gens. C'est très impressionnant. (...) J'ai toujours eu envie de faire un métier qui aide les gens. C'est bien de pouvoir faire comme si on était sur le terrain" dit Hanalei, étudiante à l'université.Au total, 21 institutions publiques soit plus de 1000 professionnels ont répondu présent aujourd’hui. 111 postes sont à pourvoir dans la fonction publique en Polynésie.