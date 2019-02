86% des entreprises créées en 2017 ont été des entreprises individuelles

Rédaction web

Des chiffres qui tombent à pic. Alors que s'ouvre le 7e forum de la micro entreprise à l'assemblée de la Polynésie, l'ISPF dévoile les statistiques de la création d'entreprise au fenua pour l'année 2017. Et la majorité des entreprises créées (86%) ont été des entreprises individuelles.En 2017, la majorité du parc d’entreprises individuelles en activité soit 60 % est constituée par des hommes. Sur les 2 424 entreprises personnelles créées cette année, 49 % sont constituées par des femmes soit deux points de mieux qu’en 2016. Comparée à 2016, la tendance du nombre de créations est à la baisse notamment pour les hommes avec une baisse de 14 % contre 3 % pour les femmes.Par secteur, en 2017, le nombre de créations d’entreprises nouvelles dans l’industrie, la construction, le commerce et des services fléchit de 7 % par rapport à 2016.Les entreprises créées restent prépondérantes dans le secteur tertiaire et représentent 81 % des créations. Les secteurs de l’industrie et de la construction connaissent une baisse des créations d’entreprises en 2017.Les Îles du Vent rassemblent 84 % des créations pures en 2017, un point de mieux que l’an passé. Cependant, le nombre de créations d’entreprises a moins progressé dans les Îles Du Vent (- 6 %) comparé à 2016 notamment dans le secteur de la construction avec une baisse de 21 %.