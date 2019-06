800 personnes sur scène pour les 40 ans du Conservatoire

800 élèves, musiciens et professeurs de la section "arts traditionnels" du conservatoire artistique de Polynésie, ont foulé les planches de Toata. Ils ont interprété avec corps et âme, le spectacle réalisé par John Mairai, retraçant la saga du roi de Fakarava, Tu Makinokino, l’ancêtre de la dynastie des Pomare, qui débarqua à Tahiti. "C'est une bonne école. Je ne regrette pas d'y avoir mis ma fille. (...) C'était merveilleux ce soir. C'est sa première année au Conservatoire et je suis très satisfaite", nous dit Marcella, maman de la petite Kuulei.Sandy, papa d'un garçon de 5 ans a trouvé le spectacle "magnifique. Une belle soirée. Mon fils vient de passer et c'était vraiment bien."Samedi soir le public a été conquis par la qualité de la prestation des élèves. Parmi les spectateurs, mamie Louise Kimitete se souvient des débuts du conservatoire : "On n'avait pas de salle. On dansait sur des gravillons. Avec tous les élèves qu'on avait, on était obligés."