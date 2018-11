8 ans de prison ferme pour un instituteur pédophile

Entre 2011 et 2016, cet enseignant de 53 ans était en poste dans 4 établissements de Tahiti. Et à chaque fois, il jetait son dévolue sur ses élèves. Des petites filles qu’il attiraient au fond de la classe et à qui il faisait subir des attouchements, voire des fellations. "Il me disait que si je le disais, il allait me tuer", avait confié la fillette qui a brisé la première le silence.



À la barre, les parents des victimes se sont succédé pour faire part de leur écœurement. Comme cette femme, maman de l'une des victimes, qui faisait confiance à l’enseignant : "On est à l'école pour apprendre, pas pour se faire tripoter. En tant que parents, on met nos enfants à l'école pour qu'ils aient un meilleur avenir, une éducation".



Comble du sordide. L’instituteur avait été condamné par le tribunal correctionnel en 2009 pour des agressions sexuelles. Mais il avait obtenu une relaxe en appel, ce qui lui avait permis de continuer à enseigner.