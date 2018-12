77 infractions relevées lors de contrôles routiers

Parmi les 77 infractions relevées, les forces de l’ordre font état de : 10 conduites sous l’empire d’un état alcoolique ; 12 défauts de ceinture ; 7 non-port de casque ; 3 usages de téléphone portable ; 2 échappements bruyant à cyclomoteur ; 1 cyclomoteur débridé ; 1 conduite sans permis de conduire et 41 pour infractions diverses.



Rappel de quelques règles élémentaires du code de la route :



- Pour les automobilistes : Attachez votre ceinture et celles de vos passagers. Respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité. La sécurité de vos déplacements découle du respect du code de la route. Transportez vos enfants dans des sièges auto adaptés.



- Pour les 2 ou 3 roues motorisés et leurs passagers : le casque est obligatoire. Le port de vêtements adaptés est également recommandé : un pantalon, des chaussures fermées et des gants.



- Pour les cyclistes : Le port du casque est préconisé.