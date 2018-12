72 bébés tortues ont regagné l'océan à Tetiaroa

Rédaction web

Le programme, sponsorisé par Tetiaroa Society, est supervisé par la direction de l'Environnement.Depuis 2004, l'association te mana o te moana effectue des observations ponctuelles des pontes de tortues marines sur les différents motu de Tetiaroa. Les suivis de pontes permettent de recueillir de nombreuses données sur les traces et les nids, et les populations de tortues marines, explique l'association sur son site Internet. Les résultats des suivis constituent de précieux outils qui peuvent être utilisés pour améliorer la conservation et la sauvegarde de ces espèces menacées. En début d'année , 76 tortues avaient également vu le jour sur l'atoll.